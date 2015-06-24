У київської маршрутки на ходу відвалилось колесо
В столиці на ходу у рейсового автобуса відвалилося колесо.
Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ Києва, інцидент стався сьогодні о 9-й ранку на перехресті вулиць Мілютенка - Курчатова, що у Деснянському районі.
«У автобуса, що здійснював перевезення пасажирів, під час руху відвалилось заднє праве колесо, після чого викотилось на проїзну частину», - йдеться в повідомленні.
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За даними ДАІ, завдяки тому, що транспортний засіб рухався на невеликій швидкості, ніхто з пасажирів не постраждав. Автомобілі, що рухались поруч, також механічних пошкоджень не отримали. «Водій доїхав до найближчої зупинки громадського транспорту, де і висадив пасажирів», - додали в Державтоінспекції .
Як з’ясувалося згодом, причиною інциденту стали погано закручені гайки на колесах, йдеться в повідомленні.