У київської маршрутки на ходу відвалилось колесо

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ Києва, інцидент стався сьогодні о 9-й ранку на перехресті вулиць Мілютенка - Курчатова, що у Деснянському районі.

«У автобуса, що здійснював перевезення пасажирів, під час руху відвалилось заднє праве колесо, після чого викотилось на проїзну частину», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПісля дозволу Кабміну перевізники кинулися підвищувати ціни на проїзд по всій Україні

За даними ДАІ, завдяки тому, що транспортний засіб рухався на невеликій швидкості, ніхто з пасажирів не постраждав. Автомобілі, що рухались поруч, також механічних пошкоджень не отримали. «Водій доїхав до найближчої зупинки громадського транспорту, де і висадив пасажирів», - додали в Державтоінспекції .

Як з’ясувалося згодом, причиною інциденту стали погано закручені гайки на колесах, йдеться в повідомленні.