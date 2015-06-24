Власники кіосків перекрили трасу біля станції метро Васильківська (фото)

Кілька десятків власників МАФів перекрили рух транспорту біля станції метро "Васильківська" в Києві.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту благоустрою КМДА Дмитро Білоцерківець.

"Мафовики перекрили рух навпроти станції метро Васильківська, таким способом вони намагаються отримати мораторій на демонтаж, доставляючи додатковий дискомфорт киянам, вже не тільки своїми незаконними мафами, що перекривають доступ до зупинки і на площі в цілому, але й заважаючи банально руху транспорту", - написав він.

Мафовики перекрили рух навпроти станції метро Васильківська, таким способом вони намагаються отримати мораторій на демо... Posted by Dmitriy Belotserkovets on 24 червня 2015 р.

Раніше він повідомив, що за ніч столична влада демонтувала 13 МАФів, а за останні два дні - близько 35.

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"Після демонтажу першого з 6 незаконних Мафів, почалося блокування техніки, також були проколоті шини, але крім цього вони ще облили маніпулятор бензином (і зараз це ще відбувається!)... як виявилося ми посміли зачепити прокурорські Мафи епохи Януковича, які прикривалися якимись рішеннями судів і спробою легалізації через право власності, не маючи жодних документів на землю і навіть наказів на присвоєння адрес (а значить довести, що дані мафи мають якесь відношення до цим фіктивним і зробленим через корупцію документами, вони не можуть)", - написав він.

За ніч демонтовано 13 Мафів, а в сумі за останні два дні близько 35, але найцікавіше нас чекало на ст. м. Василько... Posted by Dmitriy Belotserkovets on 23 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня близько 2:00 на проспекті Бажана біля станції метро «Харківська» 50 осіб перекрили рух транспорту з вимогою припинити демонтаж МАФів.