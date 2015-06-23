Ніконов: "Впровадження інноваційних технологій – це і є реальна боротьба з корупцією"

Окрім того, це дозволить відкрити громадськості все, що робить влада. Про це інтернет-виданню "Новое время" розповів перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

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"Ми почали більш пильно звертати увагу на різноманітні ІТ-технології, які використовуються в світі. Окрім того, ми створили відкритий онлайн-бюджет Smart City. Так, сьогодні кожен киянин може проконтролювати в онлайн-режимі витрати будь-якого розпорядника бюджетних коштів", – зазначив Ігор Ніконов.

Він додав, що міська влада зробила систему обліку всіх активів, якої раніше ніколи не було, яка є відкритою, і будь-хто може побачити, чим володіє громада, що можна взяти в оренду тощо. Окрім того, Ігор Ніконов зауважив, що це є повністю вертикально інтегрована система обліку всіх активів департаментів та підприємств.

За словами першого заступника голови КМДА, багато програм, які можна назвати Smart City, сьогодні вже реалізовані або реалізуються найближчим часом.