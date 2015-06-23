У Києві розпочали ремонти в 300 будинках і дворах у рамках спеціальної міської програми

Планується виконати ремонт покрівель, фасадів, електромереж, заміну та модернізацію ліфтів – загалом 1,5 тис об’єктів.

Про це під час перевірки якості робіт спільно з представниками органів самоорганізації населення повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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«Розпочинаються роботи, і ми разом контролюємо якість їхнього виконання. Контролювати ремонти в будинках краще, ніж мешканці цих будинків, не зможе ніхто», – звернувся до активістів ОСН Петро Пантелеєв, – «За міською програмою виділено близько 100 млн гривень на відновлювальні роботи. Це значна сума, тому кожна копійка має бути використана ефективно і раціонально».

Загалом у місті Києві за цей рік заплановано відремонтувати понад 1500 будинків, понад 500 дворів та міжквартальних проїздів.

Під час перевірки були оглянуті об’єкти в Деснянському районі на вулиці Закревського та на проспекті Маяковського, відбулися зустрічі з підрядниками. Заступник голови КМДА перевірив стан виконання робіт з відновлення покрівлі даху житлового будинку, нового асфальтного покриття у дворах, якість утеплення фасадів.

«Необхідно залучати людей до контролю за ремонтом і за подальшим його збереженням, аби вже наступного дня після його завершення стіни не були обписані чи обпалені. Громадяни на сьогодні мають усі важелі для контролю за ремонтними роботами та забезпечення порядку в будинках, в яких мешкають», – зауважив заступник голови КМДА.