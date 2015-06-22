Стали відомі подробиці нічних вибухів біля відділень "Сбербанка России" у столиці (відео)

Правоохоронці вже розпочали за фактом події кримінальне провадження, передає ТСН.

Зазначимо, що вибухові пристрої спрацювали біля філій на Куренівці та Позняках. Унаслідок вибухів, які пролунали майже одночасно – близько першої години ночі, люди не постраждали.

На Харківському масиві вибуховою хвилею знесло двері не лише відділення банку, а й прилеглих клініки та місцевого входу до укриття.

"Банк під електронною охороною вночі залишається. Нікого з людей не було. Тому ніхто не постраждав", - розповів працівник охоронної фірми Олександр Чорний.

Водночас на Куренівці вибух особливої шкоди не завдав - лише тріснули вікна на балконі другого поверху.

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В обох відділеннях банку вибухи сталися майже одночасно, проте наразі зв'язок між ними правоохоронці не встановили. Натомість уже шукають зловмисників.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України. Це хуліганство. Наразі ми шукаємо все-таки зловмисників. Ми поки не можемо стверджувати, що між ними є зв'язок", - наголосили у міліції.