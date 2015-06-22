Кличко вирішив знову балотуватися в мери Києва

Віталій Кличко має намір повторно балотуватися на пост мера Києва на виборах у жовтні 2015 року.

Про це він заявив у телепрограмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною", передає LB.ua.

"Так, я збираюся балотуватися на осінніх виборах", - сказав він, висловивши впевненість, що Банкова ці його наміри підтримає.

Як відомо, прийнятий в першому читанні закон про місцеві вибори передбачає проведення виборів мерів великих міст у два тури. Багато експертів називають цю позицію для Кличка невигідною, вважаючи, що він може програти в другому турі.

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"Я впевнений у своїй перемозі навіть у тому випадку, якщо буде три тури", - відповів Кличко.

Питання про формат участі у цьогорічних місцевих виборах партії УДАР - спільно з партією "Солідарність" чи окремо - ще обговорюється.

"Рішення ми приймемо трохи пізніше", - сказав Кличко.