У київському метро тепер можна оплатити проїзд за допомогою смартфона

На станціях Київського метрополітену з'явилася можливість розплачуватися за поїздки в столичному метро за допомогою смартфона, повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

Згідно з повідомленням, для оплати поїздок у київському метро підходять смартфони на базі Android, обладнані NFC-чіпом і з встановленим додатком Privat24.

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«Майбутнє NFC-платежів не за картами, а за мобільними пристроями, тому ще торік ми запропонували унікальне для світового ринку вирішення хмарних NFC-платежів, коли розплачуватися безконтактно можна будь-яким смартфоном з NFC-модулем. Тільки в Україні цією технологією можуть користуватися більш як два мільйони користувачів нашого платіжного додатка Privat24 і платити з допомогою смартфона з будь-якої своєї картки чи рахунку», - цитує прес-служба заступника голови правління «ПриватБанку» Олександра Вітязя.

Як зазначається у повідомленні, щоб використовувати смартфон як NFC-гаманець для оплати поїздок в метро, потрібно встановити додаток Privat24, авторизуватися за номером телефону і підключити свої банківські картки. Для проведення оплати потрібно активувати додаток, вибрати безконтактні платежі і піднести смартфон до зчитувального пристрою, яким обладнаний турнікет. При цьому з електронного гаманця автоматично буде знято суму, яка відповідає вартості проїзду, – 4 грн.

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«Безконтактними платежами Privat24 можуть вільно користуватися власники більшості сучасних смартфонів на базі Аndroid з операційною системою не нижче 4.4 KitKat, прошивка яких дозволяє емуляцію карти (всього 655 моделей)», - відзначають у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з 19 червня на 17 станціях метро Києва введено додаткову систему оплати проїзду - з допомогою безконтактної банківської картки MasterCard (з системою PayPass), без необхідності купувати жетон або проїзний квиток. За словами першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова, такий вид безконтактного розрахунку є більш зручним, ніж купівля жетонів у касі, а також значно економить час пасажирів.