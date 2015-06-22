Масштабна ДТП на мосту Патона в Києві сталася через ранковий дощ - подробиці аварії (фото)

У масштабному ДТП, яка сталася в Києві на мосту Патона в понеділок, 22 червня, постраждали, щонайменше, три особи. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua.

Один з потерпілих знаходиться в критичному стані. У чоловіка політравма, велика крововтрата, за його життя борються реаніматологи.

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Попередньо, аварія сталася через виїзд на зустрічну смугу одного з автомобілів. В результаті зіткнулися Daewoo Nexia, Skoda Octavia і Honda Accord. На місце ДТП прибули рятувальники ДСНС і кілька бригад "швидких".

У результаті ДТП утворилася величезна пробка - в напрямку правого берега міст виявився практично паралізований. Попередньою причиною ДТП, за інформацією видання, є перевищення швидкості в умовах дощу.