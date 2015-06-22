У столиці запровадять автоматизовану інформаційну систему управління майном Києва

Для удосконалення механізму управління майном територіальної громади Києва, забезпечення прозорості та відкритості діяльності структурних підрозділів у Київській міській державній адміністрації створили робочу групу з питань впровадження та експлуатації автоматизованої системи «Інформаційна система управління майном міста Києва».

Відповідне розпорядження підписав Віталій Кличко.

«Наразі міські інформаційні бази даних майна у столиці створюються за відомчим принципом. При цьому процеси збирання, вимоги до їхньої структури, складу та якості практично не координуються. Дані реєструються розгалужено з використанням різних матеріалів, систем класифікації та форматів обміну, програмно-технологічних засобів та методів збирання і оброблення. Така нескоординована діяльність ускладнює, а іноді й унеможливлює забезпечення ефективності, прозорості та координації управлінських процесів та інтегрування інформаційних даних. Використовуючи автоматизовану систему, ми зможемо вирішити ці проблемні питання та забезпечити результативне управління майном та задоволення зростаючих потреб на доступ до інформації», – пояснив заступник голови КМДА.

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За його словами, впровадження автоматизованої системи «Інформаційна система управління майном міста Києва» дозволить в автоматизованому режимі ефективно накопичувати і використовувати інформаційні дані про:

- об’єкти нежитлового фонду та їх характеристики, стан їх використання;

- орендну плату та результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств;

- приміщення, які підлягають приватизації;

- надходження до бюджету міста від оренди;

- містобудівну діяльність та документація;

- кадастровий план земельних ділянок;

- планувальні обмеження та функціональне зонування генерального плану м. Києва;

- зовнішні межі прибережних захисних смуг об’єктів водного фонду;

- програму розвитку зеленої зони столиці;

- програму економічного розвитку столиці;

- заклади охорони здоров’я та заклади освіти;

- історико-культурні пам’ятки;

- стан оформлення пайової участі;

- встановлення та демонтаж рекламних засобів.

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«Механізм цієї системи здатний оперативно відображати інформацію, узагальнюючи або навпаки розділяючи наявні інформаційні ресурси відповідно до запиту і за необхідністю. Також передбачено можливість обліку та контролю за правомірністю використання об’єктів комунальної власності», – зауважив Михайло Радуцький.