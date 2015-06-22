У Києві через масштабну ДТП зупинився рух на мосту Патона (фото)
13:51, 22 червня 2015Київ
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Сталося зіткнення трьох автомобілів, через аварію рух у бік правого берега столиці практично повністю зупинився.
На місці вже працюють співробітники ДАІ / Facebook
Про це повідомляють кияни в соцмережах.
Зокрема, відомо, що учасниками ДТП стали відразу три автомобіля, зіткнення було лобовим. У соціальних мережах також повідомляють про нібито чотирьох постраждалих, один з яких знаходиться в критичному стані.
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На місці вже працюють співробітники ДАІ.
При цьому рух у бік правого берега столиці майже повністю зупинився, машини їдуть по мосту зі швидкістю 2 км/год.
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