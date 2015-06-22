Вночі у Києві пролунали вибухи біля "Сбербанка России" (фоторепортаж, відео)
13:18, 22 червня 2015Київ
0
Жертв і постраждалих немає, відділення банку отримали незначні пошкодження.
Вибухи біля двох відділень "Сбербанка России" прогриміли сьогодні вночі. Жертв і постраждалих немає, відділення банку отримали незначні пошкодження.
Читайте такожЗа попередніми даними, біля "Сбербанку России" в Києві вибухнули димові шашки з цвяхами і шурупами - МВС
Міліція кваліфікувала справу як хуліганство.
Підрив двох відділень Ощадбанку Росії в столиці в міліції назвали хуліганством
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter