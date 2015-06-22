Вночі у Києві пролунали вибухи біля "Сбербанка России" (фоторепортаж, відео)

13:18, 22 червня 2015
Київ
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Жертв і постраждалих немає, відділення банку отримали незначні пошкодження.

Вибухи біля двох відділень "Сбербанка России" прогриміли сьогодні вночі. Жертв і постраждалих немає, відділення банку отримали незначні пошкодження.

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Міліція кваліфікувала справу як хуліганство. 

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