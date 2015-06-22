За попередніми даними, біля "Сбербанку России" в Києві вибухнули димові шашки з цвяхами і шурупами - МВС

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив помічник начальника ГУ МВС у Києві Олексій Ісаєв.

"Тип пристрою зараз встановлюється, але, швидше за все, це було щось на кшталт димової шашки, на яку накручені всякі предмети типу цвяхів, шурупів і так далі", - заявив Ісаєв.

Читайте такожМВС підтвердило інформацію про нічних вибухи біля "Сбербанку Росії" в Києві, жертв немаєНагадаємо, вибухи у двох відділень "Сбербанка России" прогриміли сьогодні вночі. Жертв і постраждалих немає, відділення банку отримали незначні пошкодження.

Вночі біля двох відділень "Сбербанка России" в Дарницькому та Оболонському районах Києва пролунали вибухи, міліція кваліфікувала справу як хуліганство.