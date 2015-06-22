За попередніми даними, біля "Сбербанку России" в Києві вибухнули димові шашки з цвяхами і шурупами - МВС
12:25, 22 червня 2015Київ
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Швидше за все, біля відділень "Сбербанка России" вибухнули димові шашки з накрученими на них цвяхами і шурупами.
Вибухнули димові шашки з накрученими на них цвяхами і шурупами / Фото УНІАН
Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив помічник начальника ГУ МВС у Києві Олексій Ісаєв.
"Тип пристрою зараз встановлюється, але, швидше за все, це було щось на кшталт димової шашки, на яку накручені всякі предмети типу цвяхів, шурупів і так далі", - заявив Ісаєв.
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