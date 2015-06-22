Міліція назвала вибухи біля відділень "Сбербанка России" хуліганством

Як повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні вночі протягом п'яти хвилин на спецлінію «102» надійшли два однакових повідомлення про вибухи біля відділень банку у Дарницькому та Оболонському районах столиці.

Від спрацювання невідомих предметів незначні пошкодження отримали будівлі, в яких розміщені філії банку. В результаті вибухової хвилі пошкоджено вхідні двері, вікна, вивіски з назвою банку.

Читайте такожМВС підтвердило інформацію про нічні вибухи біля "Сбербанка России" в Києві, жертв немає

Жертв і потерпілих у результаті спрацювання невідомих пристроїв немає.

На місці подій працюють фахівці вибухотехнічної лабораторії. Співробітники правоохоронних органів опитують можливих свідків, оглядають прилеглу територію на наявність камер відеоспостереження.

Проводяться заходи з встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів.

Кримінальні провадження відкритоза за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).