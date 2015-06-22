МВС підтвердило інформацію про нічні вибухи біля "Сбербанка России" в Києві, жертв немає

Про це сказано в повідомленні ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

"На початку другої години ночі у київську міліцію надійшли два виклики. Очевидці повідомляли про вибухи у Дарницькому та Оболонському районах. Проводяться заходи зі встановлення осіб,причетних до цих подій", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, від спрацювання невідомих предметів незначні пошкодження отримали будівлі, в яких перебувають філії фінансової установи. Вибуховою хвилею пошкоджено вхідні двері, вікна, вивіска з назвою банку.

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На місці подій працюють фахівці вибухотехнічної лабораторії. Правоохоронці опитують можливих свідків, оглядають прилеглу територію на наявність камер відеоспостереження.

Слідчими відділами Дарницького та Оболонського районних управлінь ГУМВС України в місті Києві вирішується питання про порушення кримінальних проваджень.