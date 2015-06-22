У Києві біля двох відділень "Сбербанка России" сталися вибухи - ЗМІ (фото)

Сьогодні вночі було підірвано невідомий пристрій біля відділення за адресою: вул. А. Ахматової, 46-А, пише портал "Украина криминальная".

Як повідомляють очевидці, знесені двері, букви, таблички. Інформація про жертв уточнюється. У МВС оголошено план "кордон", перекриті вулиці Ахматова і Урлівська.

Другий вибух був зроблений майже в той же час, на Куренівці.

Один з користувачів Facebook на своїй сторінці зазначив: "Спроба підриву відділення "Сбербанк России" на Куренівці приблизно в годину ночі. Безоболонковий вибуховий пристрій. Руйнувань немає, так штукатурка і частково скло".

Выступлю фронтовым кореспондентом из Киева((Попытка подрыва отделения "Сбербанк России" на Куренёвке примерно в час ноч... Posted by Дмитрий Витов on Sunday, June 21, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що 28 травня в Києві на Оболоні пізно ввечері в магазині Roshen стався вибух. Як повідомив УНІАН Олександр Терещук, який разом з правоохоронцями прибув на місце події, "судячи з пошкоджень якогось використання зброї не виявлено, швидше за все хтось кинув предмети, походие на петарду".