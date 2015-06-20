У Пирогові почався Міжнародний фестиваль "Країна мрій"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, протягом двох днів відвідувачі зможуть слухати українську музику, взяти участь у численних майстер-класах із народних ремесел, Університеті мрій, книжковому ярмарку, скуштувати страви національної кухні, стати свідками фестивалю повітряних куль та безлічі інших заходів.

Офіційно відкрили фестиваль міністр культури В'ячеслав Кириленко, натхненник "Країни мрій" і музикант Олег Скрипка, письменник та видавець Віталій Капранов, співзасновниця та координатор громадської ініціативи "КримSOS" Таміла Ташева, організатор фестивалю повітряних куль Сергій Схалько та організатор майданчика здорового способу життя Дмитро-Олександр Агулов.

За словами Скрипки, цьогорічна "Країна мрій" зібрала близько 40 інтелектуально-розважальних майданчиків та може стати одним із найбільших фестивалів Східної Європи. Музикант зауважив, що ідея провести "Країну мрій" у Пирогові належала Мінкульту.

Читайте такожДо Міжнародного Дня друзів в Києві відбудеться Фестиваль борщу та кулішуСкрипка додав, що завдяки фестивалю повітряних куль "Монгольф'єрія", що став визначальною рисою цьогорічного дійства, "Країна мрій" "вийшла у третій вимір".

Сьогодні на поціновувачів української музики чекають вечірній виступ відомих гуртів "Бумбокс", "ТНМК", "Орест Лютий", "The Doox" та інших виконавців.

Прикрасою другого дня "Країни мрій" стануть пісні у виконанні "Піккардіської терції", гуртів "Воплі Водоплясова", "Жадан та Собаки", ONUKA та ін.

Фестиваль триватиме до півночі неділі, 21 червня.