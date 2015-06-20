Охорону порядку в Києві під час сьогоднішніх акцій забезпечать близько півтисячі міліціонерів

Київська міліція закликає жителів і гостей столиці до дотримання правопорядку під час масових акцій у суботу в центральній частині міста.

Про це повідомляє прес-служба столичної міліції, уточнюючи, що сьогодні в Печерському районі пройдуть заходи з масовою участю громадян.

Згідно з повідомленням, охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько півтисячі працівників столичної міліції.

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"Правоохоронці закликають киян і гостей столиці не порушувати вимоги чинного законодавства, вести себе цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, з розумінням ставитися до роботи правоохоронних органів та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій щодо охорони правопорядку", - наголошується в повідомленні прес-служби.

Як повідомлялося, у зв'язку з 74-ю річницею початку Великої Вітчизняної війни 20 червня в Києві громадські організації планували в центрі Києва ходу і покладання квітів до Меморіалу Вічної слави.