Будівлю Апеляційного суду досі блокують силовики, глава установи не виходить на зв'язок

В Апеляційному суді Києва кількадесят озброєних невідомих вже добу блокують будівлю, з головою АС Антоном Чернушенком немає зв'язку.

Про це "Українській правді" повідомив син глави АС Дмитро Чернушенко, який перебуває під будівлею суду.

"Вчора близько 9 ранку невідомі озброєні люди у камуфляжі з невідомими позначеннями, якимись "черепами", зайшли до будівлі Апеляційного суду, заблокувавши його роботу. Коментарів вони ніяких не дають, на підставі чого, в рамках якої справи тут перебувають - невідомо, на контакт не йдуть. Що там відбувається - невідомо. Зі своїм батьком зв'язатися ніхто з родини не може - наразі він перебуває у заблокованій будівлі", - заявив син Чернушенка.

"Напередодні ми викликали адвоката, який понад 4 години намагався потрапити до Чернушенка в будівлю, і його не впустили", - повідомив син Чернушенка.

Він також зазначив, що "вночі ці люди виносили з будівлі порожні пляшки з-під алкоголю та коробки з-під піцци".

За його словами, наразі вийти з периметру території він не може, оскільки "паркани навколо блокують невідомі".

Також син Чернушенко зазначив, що про ситуацію повідомив у міліцію, однак безрезультатно: "Ми викликали міліцію, отримали підтверждення, що виклик прийнято, але протягом 1,5 години жоден наряд міліції сюди не прибув".

Як відомо, 19 червня у приміщення Апеляційного суду на вул. Солом'янській зайшли люди у балаклавах зі значками СБУ, дехто зі зброєю. У будівлю нікого не впускали, декого із співробітників випускали.

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"Пізніше сказали, що ведуться слідчі дії, обшуки. Все опечатано", - повідомив очевидець.

Повідомлялося, що обшук нібито проводиться у голови Апеляційного суду Антона Чернушенка.

"Кажуть, що нібито дозвіл на ці заходи надав Печерський райсуд, нібито суддя Волкова", - додав очевидець.

В СБУ коментар з цього приводу отримати не вдалося - телефони не відповідали. Станом на 10:35 20 червня зв'язатися із прес-центром СБУ не вдалося.