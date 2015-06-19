Святошинський район отримав міський кубок за найбільший вклад у благоустрій

Кубок із благоустрою голові Святошинської райдержадміністрації Іллі Сагайдаку вручив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, відкриваючи новий спортивний майданчик на території скверу на проспекті Перемоги.

«Цьогоріч ми змінили критерії оцінки районів у бік прозорості та відкритості, п’ять простих факторів впливали на визначення переможця: виконання звернень мешканців до контакт-центру 15-51, оснащення працівників ЖЕКів спецодягом, розміщення інформаційних дощок на під’їздах будинків, виконання зауважень за результатами об’їздів району, які здійснював особисто Київський міський голова Віталій Кличко, а також планові роботи в рамках місячника. У сукупній кількості балів за цими критеріями комісія визнала роботу Святошинського району найкращою під час весняного двомісячника», – вітаючи район, зазначив заступник голови КМДА.

Він підкреслив, що саме у Святошині всі комунальники «одягнені» в новий спецодяг. За період двомісячника в районі відкрили два нові сквери.

«Святошинський район переміг вперше, і цим кубком ми, насамперед, оцінюємо роботу комунальних служб і заохочуємо найкращих. Сьогодні ми також відкриваємо новий спортивний майданчик для мешканців, продовжуючи виконувати роботи з благоустрою будинків та дворів, запланованих на вже на найближчі місяці», – повідомив він.