Рятувальники ліквідували розлив ртуті у центрі Києва

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Рятувальниками КМДА було зібрано 200 г ртуті", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, відвідувачів та працюючий персонал було евакуйовано, проведено демеркуризацію приміщень.

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У прес-службі зазначили, що на даний момент супермаркет зачинено, роботу буде відновлено після перевірки санепідемстанції.

Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, в приміщенні супермаркету у центрі Києва на вулиці Артема невідомі розбили ємність з ртуттю.