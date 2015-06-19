Рятувальники ліквідували розлив ртуті у центрі Києва
19:43, 19 червня 2015Київ
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В центрі Києва у супермаркеті на вулиці Артема рятувальники Київської міської державної адміністрації ліквідували розлив ртуті.
Постраждалих немає / kachestvo.ru
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Рятувальниками КМДА було зібрано 200 г ртуті", - йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, відвідувачів та працюючий персонал було евакуйовано, проведено демеркуризацію приміщень.
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У прес-службі зазначили, що на даний момент супермаркет зачинено, роботу буде відновлено після перевірки санепідемстанції.
Постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, в приміщенні супермаркету у центрі Києва на вулиці Артема невідомі розбили ємність з ртуттю.
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