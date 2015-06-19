Рятувальники ліквідували розлив ртуті у центрі Києва

19:43, 19 червня 2015
Київ
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В центрі Києва у супермаркеті на вулиці Артема рятувальники Київської міської державної адміністрації ліквідували розлив ртуті.

kachestvo.ru

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Рятувальниками КМДА було зібрано 200 г ртуті", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, відвідувачів та працюючий персонал було евакуйовано, проведено демеркуризацію приміщень.

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У прес-службі зазначили, що на даний момент супермаркет зачинено, роботу буде відновлено після перевірки санепідемстанції.

Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, в приміщенні супермаркету у центрі Києва на вулиці Артема невідомі розбили ємність з ртуттю.

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