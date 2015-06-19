Відтепер у Києві можна відстежувати онлайн ремонти будинків, лікарень і шкіл

Онлайн-карта з ремонтами будинків, лікарень і шкіл

Про це повідомили активісти "Антикорупційного штабу Києва", передає "Українська правда. Київ".

На карті позначені всі об’єкти, на які виділялися гроші столичного бюджету для здійснення ремонту за останній рік.

Загалом на мапі позначено 1 тисячу 393 об’єктів житлової та соціальної інфраструктури: садочків, шкіл, житлових будинків тощо.

За інформацією "Антикорупційного штабу Києва", минулого року в Києві мали відремонтувати 657 житлових будинків (47% бюджету, виділеного на ремонт житлової та соціальної інфраструктури) та 642 садочків та шкіл (46% коштів).

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Найбільш розповсюдженим типом ремонтних робіт є ремонти фасадів будівель та встановлення нових вікон.

Активісти сподіваються, що завдяки інформації, розміщеній на карті, кияни зможуть проконтролювати виконання і якість ремонту, або повідомити про можливі переплати чи розкрадання бюджетних коштів.

Окремо на карті є інформація, куди можна поскаржитись у разі виявлення невідповідності коштів, виділених на ремонт, та фактично виконаних робіт.