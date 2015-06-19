У центрі Києва невідомі розбили ємність зі ртуттю, проводиться евакуація - ЗМІ

Про це повідомляє Коррепсондент.net з посиланням на очевидця.

За його даними, магазин зачинений, триває евакуація співробітників. Будівля оточена співробітниками правоохоронних органів.

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У свою чергу, у прес-службі ДСНС підтвердили, що за фактом викиду ртуті на місце події виїхали рятувальники. Всі деталі інциденту з'ясовуються.

Як зазначається, більш детальна інформація буде надана після отримання результатів перевірки.