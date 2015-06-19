У центрі Києва невідомі розбили ємність зі ртуттю, проводиться евакуація - ЗМІ
16:46, 19 червня 2015Київ
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У центрі Києва на вулиці Артема невідомі розбили ємність з ртуттю. Інцидент стався в одному з магазинів столиці.
На місце події виїхали рятувальники / joinfo.ua
Про це повідомляє Коррепсондент.net з посиланням на очевидця.
За його даними, магазин зачинений, триває евакуація співробітників. Будівля оточена співробітниками правоохоронних органів.
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У свою чергу, у прес-службі ДСНС підтвердили, що за фактом викиду ртуті на місце події виїхали рятувальники. Всі деталі інциденту з'ясовуються.
Як зазначається, більш детальна інформація буде надана після отримання результатів перевірки.
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