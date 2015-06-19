У столичному метро презентували систему оплати проїзду банківською картою (фоторепортаж)
На 17 станціях метро Києва запроваджено додаткову систему сплати за проїзд – за допомогою безконтактної банківської картки MasterCard (з системою PayPass), без потреби купувати жетон чи проїзний квиток.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цю систему розрахунку пасажирів презентували ініціатори, виконавці та інвестори проекту, який реалізовувався в рамках програми «Smart City».
Участь у презентації взяли, зокрема, перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, а також представники партнерів проекту: голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний, гендиректор представництва MasterCard Europe в Україні і Молдові Віра Платонова та інші.
Для того, аби сплатити за проїзд картою MasterCard, її необхідно просто піднести до турнікета з обладнаним на ньому зчитуючим пристроєм (на вигляд це жовтого кольору коробочка на турнікеті - УНІАН). З картки автоматично буде знята сума, що відповідає вартості проїзду – 4 грн.
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Такими спеціальними пристроями обладнані турнікети на центральних та найбільш завантажених станціях метро: «Хрещатик», «Театральна», «Золоті ворота», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», «Поштова площа», «Контрактова площа», «Палац спорту», «Арсенальна», «Університет», «Політехнічний інститут», «Шулявська» «Олімпійська», «Палац Україна», «Лук’янівська», «Кловська» та «Печерська».