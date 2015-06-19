У столичному метро презентували систему оплати проїзду банківською картою (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цю систему розрахунку пасажирів презентували ініціатори, виконавці та інвестори проекту, який реалізовувався в рамках програми «Smart City».

Участь у презентації взяли, зокрема, перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, а також представники партнерів проекту: голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний, гендиректор представництва MasterCard Europe в Україні і Молдові Віра Платонова та інші.

Для того, аби сплатити за проїзд картою MasterCard, її необхідно просто піднести до турнікета з обладнаним на ньому зчитуючим пристроєм (на вигляд це жовтого кольору коробочка на турнікеті - УНІАН). З картки автоматично буде знята сума, що відповідає вартості проїзду – 4 грн.

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Такими спеціальними пристроями обладнані турнікети на центральних та найбільш завантажених станціях метро: «Хрещатик», «Театральна», «Золоті ворота», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», «Поштова площа», «Контрактова площа», «Палац спорту», «Арсенальна», «Університет», «Політехнічний інститут», «Шулявська» «Олімпійська», «Палац Україна», «Лук’янівська», «Кловська» та «Печерська».