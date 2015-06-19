У київському метро 40% пасажирів досі користуються жетонами
У КП «Київський метрополітен» скаржаться, що підприємство досі залишається збитковим.
Середній дохід Київського метрополітену від одного пасажира наразі становить 3,26 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський у коментарі журналістам щодо фінансового стану підприємства та його нинішніх можливостей після підвищення вартості проїзду до 4 грн.
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«4 грн – це голосно сказано, бо середній дохід від одного платного пасажира в нас на рівні 3,26 грн - 3,30 грн. Бо дуже широка сітка тарифна: можна їздити як за 4 грн, так і за 3,50 і за проїзним квитком на 62 поїздки, де вартість однієї (поїздки) складає 3,06 грн. Тому середня поїздка – 3,26 грн», - сказав Брагінський.
Між тим, за його словами, навіть таке підвищення все ж дає можливість підприємству хоча б «реанімувати» те, що довгий час не було можливості ремонтувати.
«Це не покриває всі видатки підприємства. Підприємство залишається збитковим і не може робити, наприклад, заміну ескалаторів, які в нас відпрацювали більше 50 років, але це дає можливість підтримувати все в технічному, нормальному стані», - прокоментував керівник метрополітену.
Він також сказав, що, незважаючи на запровадження нових способів оплати за проїзд, від використання традиційних жетонів метрополітен відмовитись поки що не може.
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«Я був переконаний, що коли ми введемо таку широку сітку тарифів, після введення пластикових карток на кількість поїздок, поповнюючи яку пасажир отримує дисконт, я був впевнений, що пасажири самі відмовляться від жетонів. Але, на жаль, в нас залишається близько 40% пасажирів, які їздять по жетонам», - зазначив Брагінський.
Як повідомляв УНІАН, з 7 лютого в Києві вдвічі підвищилася вартість разової проїздки в метро – з 2 до 4 грн. У разі використання пластикової безконтактної картки вартість при перевезеннях в метро тепер становить: 1-9 поїздок - по 4 грн, 10-19 поїздок - 3,9 грн, 20-29 поїздок - 3,8 грн, 30-39 поїздок - 3,7 грн, 40-49 поїздок - 3,6 грн, 50 поїздок - 3,5 грн.