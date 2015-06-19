У київському метро 40% пасажирів досі користуються жетонами

Багато пасажирів, незважаючи на пропоновані знижки, все одно користуються жетонами / Фото УНІАН

Середній дохід Київського метрополітену від одного пасажира наразі становить 3,26 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський у коментарі журналістам щодо фінансового стану підприємства та його нинішніх можливостей після підвищення вартості проїзду до 4 грн.

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«4 грн – це голосно сказано, бо середній дохід від одного платного пасажира в нас на рівні 3,26 грн - 3,30 грн. Бо дуже широка сітка тарифна: можна їздити як за 4 грн, так і за 3,50 і за проїзним квитком на 62 поїздки, де вартість однієї (поїздки) складає 3,06 грн. Тому середня поїздка – 3,26 грн», - сказав Брагінський.

Між тим, за його словами, навіть таке підвищення все ж дає можливість підприємству хоча б «реанімувати» те, що довгий час не було можливості ремонтувати.

«Це не покриває всі видатки підприємства. Підприємство залишається збитковим і не може робити, наприклад, заміну ескалаторів, які в нас відпрацювали більше 50 років, але це дає можливість підтримувати все в технічному, нормальному стані», - прокоментував керівник метрополітену.

Він також сказав, що, незважаючи на запровадження нових способів оплати за проїзд, від використання традиційних жетонів метрополітен відмовитись поки що не може.

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«Я був переконаний, що коли ми введемо таку широку сітку тарифів, після введення пластикових карток на кількість поїздок, поповнюючи яку пасажир отримує дисконт, я був впевнений, що пасажири самі відмовляться від жетонів. Але, на жаль, в нас залишається близько 40% пасажирів, які їздять по жетонам», - зазначив Брагінський.

Як повідомляв УНІАН, з 7 лютого в Києві вдвічі підвищилася вартість разової проїздки в метро – з 2 до 4 грн. У разі використання пластикової безконтактної картки вартість при перевезеннях в метро тепер становить: 1-9 поїздок - по 4 грн, 10-19 поїздок - 3,9 грн, 20-29 поїздок - 3,8 грн, 30-39 поїздок - 3,7 грн, 40-49 поїздок - 3,6 грн, 50 поїздок - 3,5 грн.