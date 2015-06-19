В Апеляційному суді в Києві проводиться обшук - ЗМІ

Про це "Українська правда" повідомляє з посиланням на очевидця події, що перебуває в будівлі Апеляційного суду.

"Близько 9-ої години люди у балаклавах зі значками СБУ, дехто зі зброєю, зайшли у приміщення Апеляційного суду і пішли нагору. Пізніше сказали, що ведуться слідчі дії, обшуки. Все опечатано", - сказав очевидець.

"Обшук нібито проводиться у голови Апеляційного суду Антона Чернушенка", - додав співрозмовник видання.

"Кажуть, що нібито дозвіл на ці заходи надав Печерський райсуд, нібито суддя Волкова", - додав очевидець.

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У будівлю нікого не пускають, деяких співробітників випускають. Видання зазначило, що намагається отримати коментар у СБУ, однак телефони прес-служби не відповідають.

Нагадаємо, раніше слідчі прокуратури Києва проводили обшук у приміщенні Окружного адміністративного суду міста. Вилучалися техніка, документи, оригінали рішень.