Заступник Кличка розповіла про успіхи столичної влади

Київська міська влада на чолі з мером Віталієм Кличко за останній рік здійснила революцію в гуманітарній сфері столиці. Таку думку під час ефіру на телеканалі «Київ» висловила заступник голови Київської міської адміністрації Ганна Старостенко.

«Вперше за багато років міська влада віднайшла кошти, щоб закрити борги попередньої влади і з харчування в дитсадках та школах, і з проведення ремонтних робіт у закладах освіти столиці. Більше того, вже в червні поточного року місто вже виділило кошти на підготовку мережі навчальних закладів до нового навчального року», – наголосила вона.

Зокрема, Ганна Старостенко зазначила, що з міського бюджету на відповідні роботи передбачено більше 52 млн грн, які будуть витрачені на ремонт близько 92 дахів, 18 фасадів, заміну вікон у близько 100 навчальних закладах, а також ремонт та технічне обслуговування індивідуальних теплових пунктів тощо.

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Коментуючи результати роботи команди Віталія Кличка за останній рік, заступник голови КМДА також зазначила, що в Києві вже розпочато комплекс заходів для розширення мережі навчальних закладів міста.

«За останній рік нам вдалося відновити 74 додаткові групи в дитячих садках, що фактично дорівнює відкриттю 12 нових закладів. До першого вересня плануємо відкрити одну школу на тисячу школярів та 2 нових дитсадки, побудовані за кошти міста», – додала вона.

Крім того, за словами Ганни Старостенко, завдяки домовленості мера з німецьким урядом, місто отримало 5 млн євро на відновлення додаткових груп у дитсадках: «Ми вже розпочали впровадження цього проекту і сподіваємось до 1 вересня відкрити кілька таких дитсадків. Загалом, завершивши програми, у Києві з’явиться більше 2 тисяч місць для дошкільнят».

Водночас, вона підкреслила, що більшість цих перетворень неможливо здійснити за один рік. «За один рік реалізувати ті реформи, які ми розпочали – неможливо. Але ми сподіваємося, що завдяки залученню бюджетних, донорських коштів, інвестицій, а також розвитку приватної ініціативи протягом 4-5 років у столиці зникне проблема нестачі місць в освітніх закладах», – запевнила Ганна Старостенко.