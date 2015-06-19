У київському метро відтепер можна їздити по банківській карті: на станціях з'явилися нові турнікети (фото)

Сьогодні, 19 червня, у Київському метрополітені з'явилася нова послуга - оплатити проїзд через турнікет можна банківської картою MasterCard.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цю систему розрахунку пасажирів презентували ініціатори, виконавці та інвестори проекту, який реалізовувався в рамках програми «Smart City».

Нова послуга з сьогоднішнього дня почне працювати в центрі Києва на станціях «Хрещатик», «Театральна», «Золоті ворота», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», «Поштова площа», «Контрактова площа», «Палац спорту», «Арсенальна», «Університет», «Політехнічний інститут», «Шулявська» «Олімпійська», «Палац Україна», «Лук’янівська», «Кловська» та «Печерська».

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Для того, аби сплатити за проїзд картою MasterCard, її необхідно просто піднести до турнікета з обладнаним на ньому зчитуючим пристроєм (на вигляд це жовтого кольору коробочка на турнікеті - УНІАН). З картки автоматично буде знята сума, що відповідає вартості проїзду – 4 грн.

У прес-службі Київського метрополітену зазначають, що Київ став першим містом в Україні, де за проїзд у метрополітені можна розрахуватися банківською платіжною карткою.

Київ також став четвертим містом у світі, де проїзд в метро можна оплатити банківськими картами.

"Один із критеріїв зручності і комфорту життя у будь-якому мегаполісі – швидкий і доступний транспорт. Ми вирішили полегшили киянам і гостям міста користування транспортом за допомогою новітніх IT технологій. Цей проект реалізовано в рамках Smart City. Відтепер люди зможуть оплатити проїзд за допомогою картки. Безконтактний розрахунок економить час і тих, хто спускається в метро. Ніяких черг до каси чи автомату за жетонами, ніякого поповнення проїзного, ніякого "обраного" банку. Важливо також зазначити, що на реалізацію цього проекту місто взагалі не витратило бюджетних коштів", – розповів перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

Як повідомляв УНІАН, турнікети оснастять спеціальним обладнанням, тому пасажири зможуть потрапити в метро, просто провівши на турнікеті банківською картою, з якою автомат зніме вартість однієї поїздки - 4 гривні.