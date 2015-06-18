У КМДА розповіли, коли кінотеатр "Жовтень" прийме перших відвідувачів

Мер Києва Віталій Кличко доручив фахівцям завершити основні роботи вже до жовтня цього року, повідомив заступник голови КМДА Павло Рябікін під час робочої інспекції ходу реконструкції закладу після пожежі.

«Вартість реконструкції кінотеатру становить близько 53 млн грн. На сьогодні з бюджету міста передбачено 12 млн грн. Використання цих коштів кияни можуть відстежувати за допомогою «відкритого бюджету», а всі рішення щодо реконструкції закладу – абсолютно публічні та прозорі», – сказав Павло Рябікін.

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Він додав, що кінотеатр «Жовтень» залишається одним із культурних центрів Києва, який дуже цінують його мешканці. Це улюблене місце столичної інтелігенції, сюди приходила і молодь, і старше покоління. Завдання міської влади – відновити його діяльність. Змінивши підхід до управління містом, міська влада робить усе, аби у Києві було комфортно навчатися, працювати та відпочивати.

«Після реконструкції кінотеатру кияни отримають дві кінозали на 414 і на 198 місць; чотири відеозали; конференц-залу на 24 місця; кафе. Ми повністю відкриті до залучення інвесторів, меценатів до цього проекту», – сказав Павло Рябікін.

Під час реконструкції буде виконано підсилення фундаменту та несучих конструкцій будівлі, повністю замінено внутрішні інженерні системи та реконструйовані зовнішні інженерні мережі. Також здійснять утеплення будівлі кінотеатру. Геометричні розміри та зовнішній вигляд фасадів не змінюватимуть.

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Нагадаємо, що у столиці вже є успішні приклади співпраці міста з благодійниками. Зокрема, оновлено частину огорожі ботанічного саду біля станції метро «Університет», запущено інноваційний проект з очищення води, придбано медобладнання в дитячу клініку.