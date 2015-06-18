Понад 34 тисячі сімей столиці отримали субсидії – КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

Він зазначив, що мер Києва Віталій Кличко особисто контролює процес надання населенню субсидій, і кожен, хто потребує, повинен її отримати.

«Наразі працівники районних управлінь праці та соціального захисту населення працюють у посиленому режимі. З 1 травня вони зареєстрували 56 тис. 407 заяв на отримання житлових субсидій, з них 34 тис. 30 сімей вже її отримали. Найменше сімей, які звернулися щодо субсидій, у Печерському районі – 2042 заявники, найбільше – у Дніпровському – 7731», – сказав заступник голови КМДА.

Він зазначив, що міська влада створила оптимальні умови, щоб кожен, хто потребує субсидії, отримав її вчасно, а процес оформлення був максимально зручним.

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«Ми подовжили роботу управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій. При кожній РДА працюють комісії з питань призначення субсидій. У житлових організаціях на інформаційних стендах розміщені інформаційні об’яви, що містять адреси, номери телефонів та графік роботи відділень прийому громадян з питань призначення житлових субсидії, зразки заповненої заяви і декларації та інструкцію щодо заповнення документів. Також забезпечено роботу телефонних «гарячих ліній» для надання консультацій щодо оформлення документів для призначення житлової субсидії громадянам», – зазначив Михайло Радуцький.