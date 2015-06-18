Понад 34 тисячі сімей столиці отримали субсидії – КМДА
На сьогодні 34 тисячі 30 сімей столиці отримали житлові субсидії.
Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.
Він зазначив, що мер Києва Віталій Кличко особисто контролює процес надання населенню субсидій, і кожен, хто потребує, повинен її отримати.
«Наразі працівники районних управлінь праці та соціального захисту населення працюють у посиленому режимі. З 1 травня вони зареєстрували 56 тис. 407 заяв на отримання житлових субсидій, з них 34 тис. 30 сімей вже її отримали. Найменше сімей, які звернулися щодо субсидій, у Печерському районі – 2042 заявники, найбільше – у Дніпровському – 7731», – сказав заступник голови КМДА.
Він зазначив, що міська влада створила оптимальні умови, щоб кожен, хто потребує субсидії, отримав її вчасно, а процес оформлення був максимально зручним.
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«Ми подовжили роботу управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій. При кожній РДА працюють комісії з питань призначення субсидій. У житлових організаціях на інформаційних стендах розміщені інформаційні об’яви, що містять адреси, номери телефонів та графік роботи відділень прийому громадян з питань призначення житлових субсидії, зразки заповненої заяви і декларації та інструкцію щодо заповнення документів. Також забезпечено роботу телефонних «гарячих ліній» для надання консультацій щодо оформлення документів для призначення житлової субсидії громадянам», – зазначив Михайло Радуцький.