Київ планує придбати 50 енергоефективних польських трамваїв з Wi-Fi (фото)

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Польші після візиту на підприємство Pesa - один з найбільших у Європі виробників колійного транспорту, передає прес-служба КМДА.

В мерії польського міста Бидгощ Кличко підписав з керівництвом Pesa меморандум про взаєморозуміння.

"Київ сьогодні зацікавлений у розвитку своєї транспортної інфраструктури, в тому, щоб мешканці міста пересувалися сучасним, комфортним і безпечним громадським транспортом. І ми робимо все, щоб це забезпечити, і шукаємо варіанти як саме", - підкреслив Кличко.

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Сьогодні компанія Pesa хоче залучити експортне фінансування на виробництво партії трамваїв для української столиці. Спочатку йдеться про отримання пільгового кредиту уряду Польщі на 10 млн євро для реалізації інфраструктурних проектів у Києві, додатково до 100 млн євро, які польський уряд пообіцяв надати в кредит Україні на розвиток інфраструктури. Як зазначили в Pesa, компанія також вже провела переговори з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та державним банком BGK щодо наступного кроку - отримання наступного додаткового фінансування на виробництво 50-ти трамваїв для Києва.

"Незабаром ми отримаємо польські трамваї на тестові випробування на київських вулицях. Це - енергоефективний, технологічний транспорт, з Wi-Fi, он-лайн діагностикою його стану, гарний і комфортний, - сказав мер Києва. - Сподіваюся, найближчим часом ми узгодимо алгоритм наших дій - від технічної документації, до оптимальної моделі фінансування", - наголосив Віталій Кличко.

Сьогодні рухомий склад київського парку трамваїв - близько 450 одиниць, половину треба оновлювати через їх зношеність та термін експлуатації.