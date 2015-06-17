Мітингувальники під АП намагалися прорвати кордон міліції

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

«Сьогодні в урядовому кварталі столиці проходять заходи за масовою участю громадян відповідно до раніше поданих заявок», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для підтримання належного правопорядку в центральній частині Києва задіяна достатня кількість співробітників структурних підрозділів органів внутрішніх справ та Національної гвардії України.

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«Учасники заходу в ході проведення акції протесту намагалися прорвати міліцейський кордон та потрапити до Адміністрації президента. В результаті інциденту між мітингувальниками та вартовими правопорядку виникла конфліктна ситуація, яку швидко врегулювали», - зазначають в МВС.

«Ніхто з присутніх не постраждав та не звертався з відповідними заявами до правоохоронних органів», - додали у прес-службі.

Працівники міліції продовжують забезпечувати охорону громадського порядку на вказаній території.