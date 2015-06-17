До кінця місяця в Києві демонтують 14 незаконних газових заправок

Про це повідомив заступник голови столичної держадміністрації Петро Пантелеєв, інформує прес-служба КМДА.

За його інформацією, ще 10 газових АЗС буде прибрано до кінця поточного місяця.

«Зараз триває робота міських комунальних служб, яка полягає у виявленні порушень у роботі газових автозаправок, яких загалом у місті близько 400. Уже зафіксовані випадки, коли власник не має низки документів, або заправка розташована у недозволеному місці», - прокоментував Пантелеєв.

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Він зокрема зазначив, що заправка має розташовуватися від житлового будинку на відстані, яка визначена державними будівельними нормами; на об’єкті повинні бути в наявності засоби протипожежної та техногенної безпеки тощо. Крім того, об’єкт повинен мати дозвільні документи Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій тощо.

За його словами, у столиці демонтують саме ті об’єкти, які не мають цих дозволів та працюють з порушенням, а отже, становлять небезпеку для киян.

«Міська влада провела попередню роботу посередництвом тимчасової контрольної комісії Київради, яка ретельно вивчила питання законної діяльності ГАЗС та структурувала їх. Кожному підприємству, яке працює поза правовим полем, надіслано припис із вимогою негайного демонтажу. Якщо ж власник не здатний або відмовляється самотужки демонтували обладнання, то ми це робимо зусиллями міських комунальних служб», - сказав Пантелеєв, наголосивши на питанні безпеки киян, особливо в контексті подій, що мали місце під Васильковом – масштабної пожежі на нафтобазі.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня на засіданні Київської міськради під час доповіді щодо ситуації з пожежею на нафтобазі під Васильковом і її наслідків для столиці командир Київської аварійно-рятувальної служби міськдержадміністрації Роман Ткачук заявив, що в столиці планують демонтувати близько 200 незаконно працюючих газових АЗС.

Крім того, за його інформацією, спільно з Держслужбою з надзвичайних ситуацій міська аварійно-рятувальна служба розпочинає перевірку дотримання норм пожежної безпеки на всіх газових і бензинових АЗС.