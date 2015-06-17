В’їзд на автомобілі на територію Гідропарку стане платним (відео)
12:40, 17 червня 2015Київ
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Найближчим часом в'їзд до Гідропарку на автотранспорті зроблять платним.
Гідропарк / Фото УНІАН
Там планують встановити контрольно-пропускний пункт зі шлагбаумом, цілодобовим відеоспостереженням та касовим апаратом, передає ТСН.
Повідомляється, що за в'їзд на територію зони відпочинку з водіїв планують брати 50 гривень.
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Чиновники вважають, що гроші можуть стати вагомим стимулом для водіїв пересісти на велосипеди або ролики.
Раніше УНІАН повідомляв, що в'їзд на машині на Труханів острів у Києві буде платним.
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