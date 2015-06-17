В’їзд на автомобілі на територію Гідропарку стане платним (відео)

12:40, 17 червня 2015
Київ
466

Найближчим часом в'їзд до Гідропарку на автотранспорті зроблять платним.

Гидропарк / Фото УНИАН

Там планують встановити контрольно-пропускний пункт зі шлагбаумом, цілодобовим відеоспостереженням та касовим апаратом, передає ТСН.

Повідомляється, що за в'їзд на територію зони відпочинку з водіїв планують брати  50 гривень.

Читайте такожВулиці Києва поливатимуть щодня, доки зберігатиметься спека - Кличко

Чиновники вважають, що гроші можуть стати вагомим стимулом для водіїв пересісти на велосипеди або ролики. 

Раніше УНІАН повідомляв, що в'їзд на машині на Труханів острів у Києві буде платним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter