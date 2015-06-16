Археологи відновлять розкопки на Поштовій площі у Києві в липні

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначила директор Національного науково-дослідного реставраційного центру Світлана Стрєльнікова, вчені зараз займаються пошуком найбільш ефективного для артефактів методу консервації. За її словами, нещодавно було проведено низку експериментів з консервування археологічного мокрого дерева, знайденого на Поштовій площі.

«Дерев’яні конструкції, які ми виявили під час розкопок, просочені вологою. Щоб зберегти їх, і надалі помістити в експозицію, необхідно провести процес консервації. На сьогоднішній день ми вивчаємо різні методики, щоб максимально скоротити строки консервації. Зазвичай такий процес може зайняти до 15 років На час консервації знайдені дерев’яні знахідки можна замінити муляжами, що є світовою практикою», – запевнила вона.

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Довідка УНІАН. Під час будівельних робіт було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти, що належать до XI-XII століть. Залишки будівель знаходяться у відносно непоганому стані – вони збереглися під товстим шаром грунту. Над цим місцем у XVII-XVIII століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі є залишки інших будинків.