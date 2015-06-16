Столична влада обіцяє облаштувати 600 кілометрів велодоріжок

У Києві планують облаштувати близько 600 км велодоріжок.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Як зазначив заступник голови КМДА Павло Рябікін, Київський міський голова Віталій Кличко визначив розвиток велоінфраструктури пріоритетом для столичної влади на кілька років.

«За участю Федерації велосипедистів України ми розробили орієнтовну схему велосипедних маршрутів у місті, у перспективі, – це близько 600 км. Це концептуальні плани, реалізація яких вимагає не одного року робіт. Пріоритетні маршрути ми вже почали облаштовувати. Насамперед, з Троєщини до Європейської площі. У рамках цього маршруту, який сягає понад 21 км, на Трухановому острові до Дня Києва вже відкрито першу його частину. Будівельні роботи тривають. У поточному році ми хочемо відкрити 2 маршрути, перевірити їхню затребуваність та наскільки вони гармонійно вписуються в систему громадського транспорту», – сказав Рябікін.

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Велодоріжки матимуть асфальтобетонне покриття. На маршрутах встановлять усі необхідні дорожні знаки, влаштують розмітку, оновлять вуличне освітлення та знизять бордюри для комфорту пересування. Велозона буде відділена від пішохідної.