У Київській області у восьми місцях продовжують горіти торфовища

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Стало відомо, що в ірпінській зоні торфовища гасять поблизу м. Ірпінь (6-та лінія) на площі 1,5 га, у м. Ірпінь (11-та лінія) на площі 0,2 га та поблизу м. Буча на площі 1,4 га.

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Також проводяться роботи із гасіння вогню на торфовищах в Іванківському (с. Соснівка на площі 3,9 га), Бородянському (с. Красний Ріг на площі 0,5 га), Києво-Святошинському (с. Забуччя на площі 0,3 га), Броварському (с. Світильня на площі 1 га) та Вишгородському районах (с. Гута Катюжанська на площі 0,7 га).

Наразі для ліквідації залучено 57 осіб особового складу, 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 8 мотопомп.