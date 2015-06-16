У Київській області у восьми місцях продовжують горіти торфовища
15:30, 16 червня 2015Київ
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Станом на 16 червня проводиться гасіння торфовищ на Київщині.
Під Києвом досі гасять вогонь на торфовищах / ДСНС
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Стало відомо, що в ірпінській зоні торфовища гасять поблизу м. Ірпінь (6-та лінія) на площі 1,5 га, у м. Ірпінь (11-та лінія) на площі 0,2 га та поблизу м. Буча на площі 1,4 га.
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Також проводяться роботи із гасіння вогню на торфовищах в Іванківському (с. Соснівка на площі 3,9 га), Бородянському (с. Красний Ріг на площі 0,5 га), Києво-Святошинському (с. Забуччя на площі 0,3 га), Броварському (с. Світильня на площі 1 га) та Вишгородському районах (с. Гута Катюжанська на площі 0,7 га).
Наразі для ліквідації залучено 57 осіб особового складу, 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 8 мотопомп.
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