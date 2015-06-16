Під стінами ВР побільшало невдоволених вкладників - вже півтисячі (фото)
Кількість вкладників банків, які мітингують під стінами ВР збільшилася до 500 осіб.
Як і раніше перекрито транспортне сполучення по вулиці Грушевського у напрямку Європейської площі.
За словами організаторів акції, вкладники банків і представники профспілок є «депозитним майданом».
Читайте такожВкладники перекрили рух на Грушевського в Києві
«Банки валяться, вже 52 банки перебувають у стадії ліквідації, їх активи, тобто наші заощадження, становлять 250 млрд грн. І їх сума зростає», - сказав один з організаторів акції.
За його словами, нинішня влада вибирає найбільш неефективні шляхи ліквідації діючого банку.
«Ми розробили механізми порятунку банківських заощаджень разом з народними депутатами законопроект 2188. Його подали депутати всіх фракцій профільного банківського комітету. У свою чергу, Кабінет міністрів розробив законопроект 2045-а, при цьому уряд оголосив, що цей законопроект не потребує громадських слухань, але при цьому він передбачає ряд положень, які не влаштовують вкладників банку», - сказав він.
Співрозмовник агентства додав, що представники «депозитного майдану» планують поставити намети навпроти ВР, і не залишать місця проведення мітингу доти, доки законопроект 2188 не буде внесено до порядку денного ВР і не буде ухвалено.
Також вимагають винести урядовий законопроект 2045-а на громадські слухання.
Демонстранти поводяться спокійно і не вдаються до жодних агресивних дій.
Як повідомляв УНІАН, вранці на цей мітинг зібралося близько 200 осіб.
16/06/15 ВР: в эти минуты у здания украинского парламента уже довольно много людей собрались, чтоб продемонстрировать свою позицию депутатам и журналистам...)Posted by Bogdan Bortakov on 15 червня 2015 р.