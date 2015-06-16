Під стінами ВР побільшало невдоволених вкладників - вже півтисячі (фото)

Як і раніше перекрито транспортне сполучення по вулиці Грушевського у напрямку Європейської площі.

За словами організаторів акції, вкладники банків і представники профспілок є «депозитним майданом».

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«Банки валяться, вже 52 банки перебувають у стадії ліквідації, їх активи, тобто наші заощадження, становлять 250 млрд грн. І їх сума зростає», - сказав один з організаторів акції.

За його словами, нинішня влада вибирає найбільш неефективні шляхи ліквідації діючого банку.

«Ми розробили механізми порятунку банківських заощаджень разом з народними депутатами законопроект 2188. Його подали депутати всіх фракцій профільного банківського комітету. У свою чергу, Кабінет міністрів розробив законопроект 2045-а, при цьому уряд оголосив, що цей законопроект не потребує громадських слухань, але при цьому він передбачає ряд положень, які не влаштовують вкладників банку», - сказав він.

Співрозмовник агентства додав, що представники «депозитного майдану» планують поставити намети навпроти ВР, і не залишать місця проведення мітингу доти, доки законопроект 2188 не буде внесено до порядку денного ВР і не буде ухвалено.

Також вимагають винести урядовий законопроект 2045-а на громадські слухання.

Демонстранти поводяться спокійно і не вдаються до жодних агресивних дій.

Як повідомляв УНІАН, вранці на цей мітинг зібралося близько 200 осіб.