У Києві думають перейменувати Червонозоряний проспект на вулицю Лобановського

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко сказав журналістам, коментуючи відповідну ініціативу футбольних вболівальників.

«Ми не вперше обговорюємо можливість перейменувати одну з київських вулиць на честь Валерія Лобановського. Це чудова ідея, я її повністю підтримую. Найближчим часом цю пропозицію винесуть на обговорення комісії Київради, а потім - у сесійну залу. І сподіваюся, вже незабаром у Києві одна з вулиць буде перейменована на честь всесвітньовідомого тренера «Динамо», - зазначив Кличко.

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За словами мера Києва, міська влада розглядає два варіанти для перейменування: частина Петрівської алеї біля стадіону «Динамо» або Червонозоряний проспект.