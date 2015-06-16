Мер Києва взяв участь в оголошенні переможців конкурсу "Територія гідності"

Віталій Кличко оглянув на Майдані Незалежності виставку проектів-переможців у чотирьох номінаціях – створення громадського простору на території революційних подій у центрі Києва, пропозиції щодо меморіалу Героям Небесної Сотні, перетворення Українського Дому на сучасний міжнародний культурний центр, ідея Музею Майдану або Музею Свободи.

"Сьогодні ми маємо честь оголосити переможців конкурсу «Територія Гідності». Ця подія відбувається тут, на Майдані Незалежності. Майдані, про який весь світ дізнався як про символ волі українського народу до змін, готовність відстоювати своє демократичне, європейське майбутнє, незалежність своєї держави. Тут, втративши своїх найкращих патріотів, український народ переміг, довівши своє право жити в європейській та демократичній країні", – наголосив Кличко.

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Міський голова зазначив, що цей конкурс – унікальний для Києва та України в цілому.

"Уперше програму та умови конкурсу сформувала київська громада. Яким саме він має бути, визначалося під час відкритих обговорень, які тривали понад 6 місяців. Організувати конкурс допомогли 100 волонтерів та громадські експерти", – зауважив мер та додав, що важливою рисою конкурсу була можливість взяти в ньому участь усім охочим.

"Події, які тут відбувалися, стосуються кожного українця й потребують суспільного усвідомлення – у тому числі засобами архітектури та мистецтва", – сказав Кличко.

Переможцями конкурсу стали проекти митців із семи країн. У номінації І, яка стосується громадського простору Майдану та центрального ядра Києва, перемогу здобув проект, розроблений авторським колективом з Тайваню (Alessandro Martinelli, Hanju Chen, Xinyu Zhao). У номінації ІІ, присвяченій збереженню пам’яті про події Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, перша премія дісталася проекту, який підготував авторський колектив з Італії (Andrea Matteini, Bianca Barducci, Elisabetta Gabrielli, Matia Biguzzi, Fabio Re).

У номінації ІІІ, яка пропонувала переосмислити будівлю «Українського дому» та розробити проект його використання як міжнародного культурного центру, переміг проект українських митців Антона Олійника, Андрія Шуляра, Марії Пахомової, Сергія Ферлея, Олени Орап, Олексія Пахомова, Дмитра Спєсівцева, Дениса Матвієнка та Юрія Ігнатенка з Києва.

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Журі вирішило не присуджувати першу та другу премії у IV номінації – проект Музею Майдану / Музею Свободи – оскільки проекти потребують доопрацювання разом з робочою групою Музею Майдану / Музею Свободи і надають скоріше візію, ніж закінчений образ. Третю премію поділили між собою два проекти – 092001, автор Oana Mihaela з Дубліна, Ірландія, та 040783 за авторством Філіпа Піщіка, Москва, Росія.

Міжнародний відкритий конкурс на концепцію оновлення громадського простору центрального ядра міста Києва з меморіалізацією подій Революції Гідності «Територія Гідності» був оголошений минулого року. Участь у ньому взяли 149 проектів із 13 країн світу. Усі вони були викладені у відкритий доступ на сайті для народного голосування, у якому взяло участь близько 10 000 відвідувачів. Минулого тижня у Києві відбулося засідання фахового журі, яке визначило переможців у кожній з номінацій.