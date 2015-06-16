Вкладники перекрили рух на Грушевського в Києві

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі міліції Києва.

Згідно з повідомленням, працівники міліції проводять роз’яснювальну бесіду з громадянами щодо недопущення порушень громадського порядку та відновлення дорожнього руху.

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Працівники Державної автомобільної інспекції столичної міліції на місці проведення заходів забезпечують регулювання дорожнього руху та направляють потік машин об’їзними вулицями.

Порушень громадського порядку не допущено. Правоохоронці продовжують забезпечувати правопорядок на території проведення заходів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будинку Верховної Ради проходить мітинг вкладників банків та представників профспілок.