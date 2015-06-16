На Малій кільцевій дорозі в Києві введуть швидкісну смугу для автобусів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за дорученням київського міського голови Віталія Кличка цим буде займатися Департамент транспортної інфраструктури. Згідно з інформацією, вже сьогодні починається нанесення відповідної дорожньої розмітки. Всього буде встановлено близько 1000 дорожніх знаків.

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Мала кільцева дорога в Києві пролягатиме такими вулицями: бульвар Перова, вулиця Будівельників, проспект Миру, проспект Возз’єднання, міст Патона, бульвар Дружби Народів, проспект Червонозоряний, Чоколівський бульвар, вулиця Олени Теліги, проспект Московський, проспект Генерала Ватутіна. Протяжність відокремленої смуги руху на Малій кільцевій дорозі сягатиме близько 40 км, на ній курсуватимуть 24 автобуси, час рейсу кожного складатиме 120 хвилин, інтервал руху – 10 хвилин.