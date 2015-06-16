Кличко: у Києві відремонтують дорожнє покриття у 500 дворах

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі "Громадського радіо".

Читайте такожКличко: демонтаж незаконних газових заправок у Києві триватиме

"До нас звертається багато людей зі скаргами на поганий стан дворів. Я звернувся до "Київавтодору", і вони розробили програму ремонту. Таким чином, до кінця року у місті відремонтують 500 міжбудинкових проїздів та дворів", – зазначив мер.

Віталій Кличко зауважив, що з бюджету міста вже виділена необхідна сума.

"Ми виділили кошти, щоб відремонтувати двори. Ніколи до цього у дворах чи на маленьких вуличках не було ремонту дорожнього покриття. Усі звикли до того, що ремонтують дороги тільки там, де їздить керівництво держави", – зауважив міський голова.