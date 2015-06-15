Кличко: демонтаж незаконних газових заправок у Києві триватиме

Місто втрутиться та наведе лад, якщо підприємці нехтують вимогами, визначеними державою, та безпекою киян, розміщуючи потенційно небезпечні об’єкти де їм заманеться. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи демонтаж незаконних газових заправок.

За словами мера, минулої п’ятниці тимчасова контрольна комісія Київради з питань перевірки діяльності АЗС на території столиці ухвалила список з перших 14 заправок, які підлягають знесенню. У ніч з п’ятниці на суботу були виконані роботи з демонтажу двох заправок на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі. Всі роботи проводив департамент благоустрою, також були присутні члени депутатської комісії. Роботи відбулися без ексцесів.

«На сьогодні у Києві існує понад 200 незаконно встановлених газових заправок. У них немає жодних дозвільних документів, у тому числі й дозволів Державного комітету України з нагляду за охороною праці. Ми не знаємо, у якому технічному стані перебувають ці заправки та наскільки підготовлений їхній персонал. Виходячи з цього, ми розцінюємо їх як потенційно небезпечні об’єкти і, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, розпочали примусовий демонтаж таких об’єктів і цей процес триватиме», - наголосив мер.

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Віталій Кличко зазначив, що розміщення газових заправок у Києві перетворилося на відверте хамство. «Вони розташовані під лініями електропередач, у зонах житлових будинків. Наприклад, на вулиці Азербайджанській поблизу будинків знаходяться чотири газових заправки!» - сказав міський голова.

Крім того, сьогодні власники самі демонтують заправку біля Шулявського шляхопроводу. Управління з питань надзвичайних ситуацій надає групу рятувальників і пожежний розрахунок для безпеки таких робіт.

«Хочу підкреслити: ми демонструємо, що місто готове втрутитися та навести лад, якщо підприємці нехтують вимогами, визначеними державою, та безпекою киян, розміщуючи потенційно небезпечні об’єкти де заманеться. Такого не буде! Сьогодні безпека в столиці - це один з головних пріоритетів», - наголосив Віталій Кличко.

Вимогами щодо розміщення газових заправок займається Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ), яка визначає місця їх розташування. Щоб відкрити газову заправку, потрібно звернутися до ДАБІ за дозволом, і крім цього треба зібрати великий пакет документів, необхідний для такої діяльності. Тому якщо заправка знаходиться в дозволеному місці, але не має усіх необхідних документів, вона не має права вести діяльність.