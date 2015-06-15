У Києві заборонили купання на п'яти пляжах

Це пов'язано із перевищенням індексу лактозопозитивної кишкової палички у воді, повідомили у прес-службі КП "Плесо".

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"За результатами санітарно-мікробіологічних досліджень проб води Деснянського міжрайонного управління Держсанепідслужби у м. Києві виявлено перевищення індексу ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що заборона стосується пляжів "Золотий", "Райдуга", "Тельбін", а також зон відпочинку біля води "Русанівська коса" та "Березняки".