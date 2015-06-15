Модернізація Бортницької станції зробить життя киян екологічно безпечнішим - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи сьогоднішнє підписання угоди про цільовий кредит на суму 108 млрд ієн ( приблизно 870 млн дол. США).

«Столична влада та кияни дуже вдячні уряду Японії за надану допомогу. Адже реалізація цього проекту дозволить впровадити сучасні ефективні технології очистки стічних вод, які зроблять життя в місті комфортнішім та екологічно безпечнішим», – наголосив мер Києва.

Віталій Кличко підкреслив, що стан Бортницької станції вже давно не відповідає сучасним вимогам. Мер нагадав, що нинішня система очистки води працює без змін з 50-60 років минулого століття.

«Через зношеність виходить з ладу обладнання, руйнуються трубопроводи. Як наслідок – неприємний запах, через який страждають мешканці Харківського масиву, Позняків та Осокорків. З реконструкцією Бортницької станції ми зможемо говорити і про чисте повітря, і загалом про покращення екологічної ситуації в Києві», – наголосив столичний голова.

Віталій Кличко зауважив, що кредит надається на 40 років під 0,1% річних з пільговим періодом 10 років, а розпорядником коштів буде «Київводоканал».

«Використання коштів на модернізацію Бортницької станції аерації буде повністю відритим і прозорим», – запевнив мер Києва.

Віталій Кличко наголосив, що навіть в цих складних умовах столична влада робить все можливе для забезпечення більш комфортного життя киян. Він нагадав, що в Києві за сприяння інвесторів розпочали втілення проекту «Питна вода з-під крану», перший етап якого стартував у столиці з Оболоні.

«Ми і надалі залучатимемо меценатів та інвесторів для того, щоб реалізовувати в Києві ще низку важливих та вкрай необхідних європейських проектів», – підкреслив Віталій Кличко.