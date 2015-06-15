У Києві заблоковано рух тролейбусів проспектом Перемоги
12:30, 15 червня 2015Київ
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З 11.00 години у столиці через пошкодження контактної мережі тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів № 5, 8, 17 на проспекті Перемоги в обох напрямках.
У столиці на проспекті Перемоги заблоковано рух тролейбусів / Фото УНІАН
Як повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс», під Повітрофлотським шляхопроводом невстановленим транспортним засобом пошкоджена контактна мережа.
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На місце події направлені аварійно-відновлювальні засоби «Київпастрансу», про інцидент проінформовані співробітники ДАІ ГУ МВС України в м. Києві.
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