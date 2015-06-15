У КМДА заявили, що готові поділитися своїм досвідом у забезпеченні соціальних гарантій

Про це заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час прямого ефіру на телеканалі «Шустер LIVE».

Мова йде, в першу чергу, про проведення внутрішнього аудиту КМДА за результатами якого було виявлено порушень на суму більше 500 млн. гривень. Усі випадки порушення закону про корупцію міська влада передала до правоохоронних органів, а винні в корупційних діяннях особи були звільнені. Проте, Ігор Ніконов зауважив, що цього замало, і потрібно будувати прозору систему взаємодії суспільства з чиновниками, яка дозволить виключити можливість появи корупції.

Важливим результатом є також розробка та запуск відкритого бюджету. Так, тепер кожен може з легкістю перевірити скільки бюджетних коштів виділено на школу, лікарню, та інших розпорядників коштів. Окрім того, як додав Ігор Ніконов, у столиці створено систему електронних закупівель, що вже дає можливість зекономити більше 20% .

Також, перший заступник голови КМДА наголосив, що незважаючи на складну економічну ситуацію в країні київська влада віднайшла можливості для забезпечення соціальних гарантій киян.

«Нам вдалося зберегти муніципальні надбавки для вчителів і лікарів, ми створили і впроваджуємо програму «Соціальний хліб» і кияни мають можливість купувати хліб за найнижчими цінами в Україні. Так, вартість пшеничного хліба становить 4 грн 05 коп., а українського - 05 грн 25 коп. Окрім того, у столиці проводяться сільськогосподарські ярмарки, де киянин може придбати товари за цінами, на 10-15% нижчими від ринкових», – розповів про ціноутворення на товари у столиці Ігор Ніконов.

Щодо цін на лікарські засоби, Ігор Ніконов наголосив, що через систему київських аптек КП «Фармація» місто має 163 найменування ліків від виробників України на які отримано пряму знижку від виробника – від 30 до 50%. Він запевнив, що через декілька місяців – місто отримає й 20% знижки на ліки від іноземних виробників.

А також, на фоні підвищення тарифів на воду, газ, світло, рівень квартплати, яку визначає міська влада, вдалося залишити незмінною для киян.

«Київ має стати прикладом для наслідування для інших міст. Ми готові поділитися своїм досвідом в забезпеченні соціальних гарантій з керівництвом інших міст України», - зазначив Ігор Ніконов.