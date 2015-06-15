У Києві посилили полив доріг міста через спеку

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Стало відомо, що протягом вихідних у дві зміни в цілодобовому режимі на дорогах Києва працювали 53 поливомийні машини. Для поливу використано 3 тис. 292 куб.м води.

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Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у понеділок температура повітря у Києві збережеться на позначці у +30ºС.

"Враховуючи такий прогноз, дорожники сьогодні продовживатимуть полив дорожньої мережі, що сприятиме як зменшенню випару шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону у повітря, так і збереженню дорожнього полотна", - заявили у КМДА.