У Київській області горять вже 17 гектарів торфовищ

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 15 червня проводиться гасіння торфовищ:

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Ірпінська зона: поблизу р. Ірпінь (6-а лінія) на площі 2,5 га, р. Ірпінь (11-а лінія) на площі 1 га, поблизу р. Буча на площі в 3 га;

Іванківський район: с. Соснівка Іванківського району на площі 6 га; Бородянський район: с. Червоний Ріг на площі 0,9 га;

Києво-Святошинський район: с. Забуччя на площі 0,7 га;

Броварський район: с. Світильня на площі 3 га.

Як повідомили у відомстві, для ліквідації пожеж залучено близько 37 осіб особового складу, 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 4 мотопомпи.