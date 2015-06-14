У Києві горів п'ятиповерховий житловий будинок (фото, відео)

Про це в ефірі заявила спікер ДСНС в Києві Світлана Водолага, передає "112 Україна".

"У п'ятиповерховому житловому будинку горить дах. Про пожежу повідомили у 17:32, за місцем виклику прибули рятувальники. За попередніми даними, пожежа почалася на балконі п'ятого поверху і перекинулась на дах. На момент прибуття площа пожежі становила 600 квадратних метрів. Зараз працює 17 одиниць техніки та близько 90 рятувальників. Роботи з ліквідації вогню ще тривають. Зараз всі мешканці будинку знаходяться на вулиці і чекають, поки рятувальники погасять вогонь, адже після того вони повинні прийти додому і забрати всі документи. Квартири всі залиті, деякий час не буде світла в будинку, поки він не висохне", - сказала Водолага.

Читайте такожРятувальникам вдалося загасити останній палаючий резервуар на нафтобазі під Києвом

Нагадаємо, раніше в парку Дружби народів, на Трухановому острові в столиці, також виникла пожежа. Горів трав'яний настил.

У Київській адміністрації попередили, що 12-14 червня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.